ارتفاع أعداد الطلاب الأوكرانيين في مدارس ألمانيا إلى أكثر من 170 ألف طالب

ارتفعت أعداد الأطفال والمراهقين الأوكرانيين في مدارس الولايات الألمانية مجددا بعد بدء العام الدراسي على نحو ملحوظ.

وحسبما أعلن مؤتمر وزراء الثقافة بالولايات الألمانية (المختصين بالشؤون التعليمية والبحثية والثقافية) اليوم الثلاثاء، كانت أعداد هؤلاء الأطفال والمراهقين التي تم تسجيلها في الأسبوع الماضي وصلت إلى 172 ألف و787 تلميذ وتلميذة بزيادة بمقدار نحو 10000 مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

يذكر أن الولايات تقوم بابلاغ المؤتمر بهذه الأعداد أسبوعيا.

واستأثرت ولاية شمال الراين ويستفاليا بالعدد الأكبر من هؤلاء الطلاب الأوكرانيين (34 ألف و82 تلميذا) تلتها بافاريا بـ 27 ألف و523 تلميذا ثم بادن فورتمبرج بـ 21 ألف و392 تلميذا.

تجدر الإشارة إلى أن العطلة الصيفية لم تنته بعد في كل من ولايتي بافاريا وبادن-فورتمبرج.

كانت وزيرة التعليم الاتحادية بتينا شتارك-فاتسينجر صرحت في وقت سابق بأنها تتوقع أن تواصل أعداد الطلاب الأوكرانيين في المدارس ارتفاعها مع بدء العام الدراسي الجديد لأن التعليم الإلزامي لا يتم تطبيقه في بعض الأماكن بشكل صارم في العطلات الصيفية بالإضافة إلى أن التدريس للأطفال كان يتم عبر القنوات الرقمية في البداية.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب في ألمانيا يقارب 11 مليون تلميذ.