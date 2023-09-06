اليابان تختبر الهبوط الدقيق لمركبة فضائية على سطح القمر

تختبر اليابان، غدا الخميس، الهبوط الدقيق للمركبة الفضائية مون سنايبر منخفضة التكلفة التي يحملها الصاروخ إتش-آي آي إيه على سطح القمر.

وقالت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، التي تشرف على عمليات الإطلاق: "من المقرر أن تنطلق المهمة من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب البلاد غدا الخميس".

وأوضحت أنه من المقرر أن تهبط المركبة مون سنايبر على الجانب القريب من القمر بالقرب من مير نكتاريس، وهو حوض قمري يعد من البقع المظلمة المرئية على القمر.

وتهدف المهمة إلى إظهار قدرة اليابان على إنزال مركبة خفيفة الوزن ومنخفضة التكلفة على سطح القمر على بعد 100 متر من موقع الهبوط المحدد باستخدام نظام ملاحة بصري متقدم.