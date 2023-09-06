أحمد فهمي: تعرضت للهجوم في أول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة لكن الجمهور ساندني

كشف الفنان أحمد فهمي، عن بعض التفاصيل الصعبة التي طلبها مخرج مسلسل سفاح الجيزة هادي الباجوري، معقبًا: «قالي عايز وشك يخس وكرشك يكبر»- على حد تعبيره.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن هناك كثيرًا من مشاهد المسلسل كانت مقبضة جدا لدرجة شعوره بالقيء في أحد المشاهد، لافتًا إلى أن أكثر شيئًا لفت انتباهه في «القذافي» شخصية السفاح الحقيقة، هو ثباته الانفعالي.

وذكر أن العمل الجيد والناجح لابد يقف خلفه مخرج ناجح أيضًا، مشيرًا إلى أنه تعرض لحملات هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض اول حلقتين من المسلسل، ولكن الجمهور دعمه وسانده بشكل كبير.

ووجه تحيته بصفته مشاهد وليس كأحد أبطال المسلسل، لكل فريق العمل لبذلهم مجهود كبيرًا واستطاعوا الخروج عن الصندوق.

ومسلسل «سفاح الجيزة» من إخراج هادي الباجوري وبطولة أحمد فهمي، وباسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، وداليا شوقي.

وينتمي المسلسل لفئة الجريمة والإثارة، ومبني على أحداث حقيقية عن قصة سفاح الجيزة الذي شغلت قضيته الرأي العام في مصر، ويقدم المخرج هادي الباجوري من خلاله تجربة جديدة تتكون من 8 حلقات.