غرفة الأقصر التجارية تناقش إقامة معرض أهلاً مدارس

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عقدت الغرفة التجارية بالأقصر، اجتماعاً لمناقشة المشاركة في دعم المواطنين بإقامة معرض "أهلاً مدارس" بالاشتراك مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة ومحافظة الأقصر.

وناقش مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض "أهلاً مدارس" بمدينة الأقصر و مدينة إسنا خلال الأسبوع القادم بنسبة تخفيضات للجمهور تصل لـ20 % من كل مستلزمات المدارس، كما ستوفر الغرفة أماكن العرض وتجهيزها في مقابل الحصول على أكبر نسبة خصم علي أسعار السلع لدعم المواطنين.

وأصدر مجلس إدارة الغرفة قراراً بتوزيع 2000 شنطة مدرسية شاملة المستلزمات للحالات المستحقة عن طريق مديرة التضامن الاجتماعي بالأقصر.