الخارجية الفلسطينية تدين افتتاح بابوا غينيا سفارة لها لدى إسرائيل في القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، خطوة بابوا غينيا "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".

ورأت أن "هذا القرار يشكل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف بابوا غينيا الجديدة إلى الجانب الخاطئ من التاريخ تلحق ضرارا كبيرا بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتطبيعا مرفوضا مع الاحتلال وجرائمه".

وافتتحت بابوا غينيا الجديدة مساء أمس الثلاثاء، سفارة لها في القدس معتمدة لدى إسرائيل لتصبح الدولة الخامسة التي تقدم على ذلك.