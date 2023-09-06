 الخارجية الفلسطينية تدين افتتاح بابوا غينيا سفارة لها لدى إسرائيل في القدس - بوابة الشروق
الأربعاء 6 سبتمبر 2023 5:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الفلسطينية تدين افتتاح بابوا غينيا سفارة لها لدى إسرائيل في القدس

د ب أ
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 4:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 4:59 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، خطوة بابوا غينيا "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".

ورأت أن "هذا القرار يشكل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف بابوا غينيا الجديدة إلى الجانب الخاطئ من التاريخ تلحق ضرارا كبيرا بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتطبيعا مرفوضا مع الاحتلال وجرائمه".

وافتتحت بابوا غينيا الجديدة مساء أمس الثلاثاء، سفارة لها في القدس معتمدة لدى إسرائيل لتصبح الدولة الخامسة التي تقدم على ذلك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك