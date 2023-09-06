التموين: تخفيضات 15% على الكتب الخارجية بـ أهلا مدارس

أعلن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء معارض أهلا مدراس هذا العام خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 29 سبتمبر، مشيرا إلى إقامة المعرض الرئيسي بمحافظة القاهرة بصالة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحة 6 آلاف متر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة «الشمس»، مساء الثلاثاء، إن إجمالي معارض أهلا مدراس ؛ 45 معرضا بحد أقصى 5 معارض داخل المحافظة الكبرى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، لافتا إلى التزام مكتبات الكتب الخارجية واللوازم المدرسية بنسبة التخفيضات المعلنة والتي تتراوح بين 15 إلى 25%.

وتابع: «كل الكتب الخارجية المدرسية ستكون داخل أروقة المعرض بتخفيض 15% عن السعر الرسمي المطبوع على الكتاب في مبادرة من الاتحاد العام للغرف التجارية كإسهام من الحكومة للتخفيف عن الأسر المصرية».

وأشار إلى مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالجناح الرئيسي بعواصم المحافظات بركن للسلع الغذائية مثل الأجبان ومنتجات المخابز والسكر ومنتجات البسكويت، منوها إلى مشاركة 170 عارضا بين الأدوات المدرسية والجلود وكذلك المنتجات الغذائية للطلاب.

ولفت إلى مشاركة جهاز حماية المستهلك بمعارض أهلا مدارس وكذلك الشوادر والمكتبات المشتركة؛ للتأكد من نسبة التخفيضات المعلنة عبر مراجعة الفواتير الرسمية، مشيرا إلى إجراء محاضر رسمية حال ضبط حالات غش تجاري ومخالفات بهذا الصدد.

ونفى الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بشأن نقص سلعة السكر جملة وتفصيلا قائلا: «السكر موجود داخل منظومة السلع التموينية بسعر 12.6 جنيها، ومتوفر ولدينا احتياطي استراتيجي يكفي حتى أبريل 2024».