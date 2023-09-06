السلطات التركية تفتح تحقيقا بعد وفاة شخصين بسبب الفيضانات

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باشرت السلطات التركية، التحقيق في حوادث الوفيات التي وقعت بسبب الفيضانات التي ضربت منطقتين في إسطنبول.

وعينت السلطات 3 مدعين عامين للتحقيق في أسباب حوادث الوفاة الناجمة عن الفيضانات، الثلاثاء، والتي أثرت على 1754 منزلا ومحلا تجاريا شمالي إسطنبول، وفق شبكة «الحرة».

وكان مسئولون أتراك قد أعنوا أن شخصين لقيا مصرعهما، الثلاثاء، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، حولت شوارع إسطنبول إلى أنهار.

وذكرت تقارير إعلامية أن العاصفة الليلية تسببت بغمر محطة مترو جزئيا بالمياه، وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، المياه المتدفقة تجر سيارات وأكشاك في أسواق المدينة.

وقالت خدمة الطوارئ التركية، إن شخصين قتلا وفُقد 4 آخرون بسبب الفيضانات في مدينة كيركلاريلي، شمال غربي البلاد.