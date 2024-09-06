برونزية مصرية لمنتخب الطائرة جلوس في بارالمبياد باريس

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حقق منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في بارالمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب بالبرونزية بعد تغلبته على منتخب ألمانيا بنتيجة الأشواط 3-2 في مباراة البرونزية .

وجاءت نتيجة الأشواط 25-22 و 23-25 و 25-23 و 23-25 و 15-10.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.

ورفعت مصر رصيدها من الميداليات إلى 3 ميداليات في بارالمبياد باريس بعد ذهبيتي محمد المنياوي ورحاب رضوان في رفع الأثقال ثم برونزية منتخب الطائرة جلوس.

وتعتبر هذه الميدالية هي البرونزية الثالثة لمنتخب الطائرة جلوس بعد أثينا 2004 وريو دي جانيرو 2016.