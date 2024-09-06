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أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة الجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويقام اللقاء المرتقب بين منتخبي المغرب والجابون على أرضية ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، وهو لقاء هام يترقبه الجمهور المغربي.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الجابون، ليسوتو، وإفريقيا الوسطى.

تشكيل المغرب ضد الجابون في تصفيات إفريقيا

في حراسة المرمى:- ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، عبدالكبير عبقار، أشرف حكيمي.

خط الوسط: إلياس بن صغير، عز الدين أوناحي، سفيان إمرابط، حكيم زياش.

في الهجوم: سفيان رحيمي، إبراهيم دياز.