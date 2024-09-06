 تشكيل المغرب أمام الجابون في تصفيات أمم إفريقيا.. رحيمي يقود الهجوم وداري بديلا - بوابة الشروق
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تشكيل المغرب أمام الجابون في تصفيات أمم إفريقيا.. رحيمي يقود الهجوم وداري بديلا

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 9:00 م | آخر تحديث: الجمعة 6 سبتمبر 2024 - 9:00 م

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة الجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويقام اللقاء المرتقب بين منتخبي المغرب والجابون على أرضية ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، وهو لقاء هام يترقبه الجمهور المغربي.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الجابون، ليسوتو، وإفريقيا الوسطى.

تشكيل المغرب ضد الجابون في تصفيات إفريقيا

في حراسة المرمى:- ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، عبدالكبير عبقار، أشرف حكيمي.

خط الوسط: إلياس بن صغير، عز الدين أوناحي، سفيان إمرابط، حكيم زياش.

في الهجوم: سفيان رحيمي، إبراهيم دياز.


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