تنظم دار الشروق يوم الأحد المقبل، ندوة لمناقشة كتاب "مقام الكلام" للكاتبة بسمة عبد العزيز، وذلك في تمام الساعة الساعة 7 مساء في مبنى قنصلية بوسط البلد، ويقدم الندوة ويناقش الكتاب الكاتب عماد العادلي.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:



من عَجَبٍ أن تشاءَ الظروفُ أن أكتُبَ في اللغةِ؛ ولم تكُن من قبل على خريطةِ كتاباتي المُنتظِمَة، وأن أداومَ على عمودٍ أسبوعيّ ثابتٍ لبضعة أعوامٍ؛ مَدفوعةً بشَغف البحثِ وراء الكلماتِ التي عادةً ما نتداولها دون إيغالٍ في التفكير، مُقتفية استخداماتها على أصعدة مُختلفة ما بين سياسةٍ واجتماعٍ وفن، مَهمومةً بإيجاد العلاقاتِ الكامنةِ بينها وبين تفاصيلِ الحياة اليومية، مُستكشِفة صورَ إعادة إنتاجها في حواراتِنا العادية؛ حريصة ألا تتحولَ المقالات التي انخرطت فيها باستمتاع إلى نصوص نظريَّة مُضجِرة، أو خطابات لا تَجد لها مُتلقين.

لا مَفرَّ من الاعتراف بأن اللغة العربيَّة تواجِه اتهاماتٍ مُتكررة بالصعوبة والتعقيد، وأن ثراءَها أمسى مَبعثَ احتجاج لا إقبال، وسُخرية لا مُفاخَرة، ومن هنا يأتي هذا الكتابُ في محاولة متواضِعة لتبديلِ الصُّورةِ القاتمة جامعًا بين ضفتَيْه فصولًا عديدة مما كتَبت على مَدارِ السنوات الماضية، مُنقَّحة ومَزيدة، كلٌّ منها مُعنوَن بكلمة واحدة دالّة؛ فمِن غَضب إلى سَتر، ومن عَبَث إلى بَقاء، ومن هَوان إلى مُقاوَمة وسخط وفَضيلة، وقد سَعيتُ عبر هذه الصفحات إلى تقريب المعاني، ومُشاركة مَن وَجد في نفسِه هَوى وولعًا باللغة مساحة للتأمُّل الهادئ؛ لا تخلو أسطُرها من شَغبٍ ومناوشة.