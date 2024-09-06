خبراء أمميون يدعون إلى نشر قوة محايدة في السودان

دعا خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين.

وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير، إلى "ارتكاب سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفقا لمحطة "فرانس24" الإخبارية.

وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إنّ "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى 150 ألفا.

إلى ذلك، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا)، أمس الخميس، تضرر نحو نصف مليون سوداني جراء السيول والأمطار منذ يونيو الماضي.

وأفاد المكتب الأممي -في بيان- بأن التقديرات تشير إلى أن 491 ألفا و100 شخص (88600 أسرة) تضرروا من الأمطار الغزيرة والسيول في 63 منطقة ضمن 15 ولاية في السودان منذ بداية هطل الأمطار في يونيو الماضي.

وتابع: "يشمل ذلك ما يقدر بنحو 143 ألفا و200 شخص نزحوا".

وأضاف أن الولايات الأكثر تضررا هي شمال دارفور (غرب)، والبحر الأحمر (شرق)، والشمالية (شمال)، وجنوب دارفور (غرب)، ونهر النيل (شمال).

وذكر البيان أن 35 ألفا و518 منزلا انهارت كليا، وتضرر نحو 44 ألفا و993 منزلا جزئيا.

وبلغت حصيلة وفيات السيول والأمطار في البلاد 173 قتيلا منذ يونيو، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة السودانية في 29 أغسطس الماضي.