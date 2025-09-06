النقد الدولي: أنجولا تواجه مخاطر ديون متزايدة وسط تراجع إيرادات النفط

قال صندوق النقد الدولي إن أنجولا تواجه مخاطر ديون متزايدة، في الوقت الذي تراجعت إيرادات النفط وزادت تكاليف الاقتراض الخارجية.

وقال الصندوق في بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة، إن الوضع المالي الإجمالي لأنجولا تدهور إلى جانب أنه من المتوقع أن يزيد العجز في ميزانيتها ثلاث مرات إلى 8ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، مما يعكس انخفاض أسعار النفط وتراجع الناتج.

وأضاف الصندوق: "تفيد التقييمات بأن قدرة أنجولا على السداد ملائمة ولكنها معرضة للمخاطر وزادت المخاطر منذ العام الماضي"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "في سيناريو معاكس يتسم باستمرار تحديات إنتاج النفط وزيادة الضغوط الناتجة عن أسعار النفط، سوف تضعُف مؤشرات السداد مما يزيد من مخاطر القدرة على السداد".

وعانت أنجولا، وهي أكبر منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا وليبيا، من تراجع أسعار الخام والناتج في السنوات الأخيرة.

وفي حين حددت الحكومة سعر برميل النفط عند 70 دولار في ميزانيتها لعام 2025 ، فأن العقود الآحلة لخام برنت تراجعت من ذروة بلغت أكثر من 82 دولارا في يناير/كانون الثاني لنحو 50ر65 دولار أمس الجمعة.