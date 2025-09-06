وزير الخارجية السوري يبحث مع المبعوث الأممي لبلاده تطورات المنطقة وعودة اللاجئين

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى بلاده غير بيدرسون، السبت، تطورات المنطقة وعودة اللاجئين.

جاء ذلك خلال لقائهما في دمشق، وفق تدوينة لوزارة الخارجية السورية، عبر حسابها الرسمي بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأشارت الوزارة أن الشيباني، استقبل بيدرسون والوفد المرافق له، مبينة أن الجانبين تناولا التطورات الأخيرة في المنطقة.

وتم التأكيد على "احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وضرورة تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين وتحسين الوضع الإنساني".

وسبق أن توقع الرئيس السوري أحمد الشرع أن يعود معظم مواطني بلاده الموجودين في الخارج إلى بلدهم خلال عامين.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد عاد أكثر من 2.4 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم منذ سقوط النظام المخلوع في 8 كانون الأول الماضي وحتى 14 أغسطس المنصرم، منهم 779 ألفا و473 لاجئا من دول الجوار، ومليون و694 ألفاً و418 نازحاً في الداخل.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.