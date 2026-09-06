إندونيسيا: حظر الملاحة قرب بركان آناك كراكاتوا لمسافة 3 كيلومترات

طلبت المديرية العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل الإندونيسية من جميع السفن الالتزام بمسافة أمان لا تقل عن 3 كيلومترات من الفوهة النشطة لبركان جبل "آناك كراكاتوا".

وقال رادن يوجي نوجراها رئيس مكتب مدير الميناء وهيئة الموانئ من الفئة الأولى في بانتن - في بيان اليوم الأحد - "يُحظر على السفن دخول نطاق يقل عن 3 كيلومترات من الفوهة النشطة لجبل آناك كراكاتوا، ما دام البركان عند المستوى الثالث، أي مستوى التأهب".

ويأتي هذا الحظر إجراءً احترازيًا للحفاظ على سلامة الملاحة في مياه مضيق سوندا، في ظل استمرار النشاط البركاني لآناك كراكاتوا.

كما دعت السلطات جميع السفن العابرة لمياه المضيق إلى رفع مستوى اليقظة تحسبًا لأي نشاط بركاني محتمل، بما في ذلك الثوران، وقذف المواد البركانية، وانتشار الرماد البركاني، فضلًا عن المخاطر التي قد تؤثر في سلامة الملاحة.

كما طُلب من قادة السفن التخطيط لرحلاتهم البحرية مع أخذ الأحوال الجوية، واتجاه انتشار الرماد البركاني، ومعلومات سلامة الملاحة الصادرة عن السلطات المختصة في الاعتبار.

وفي حال رصد أي مؤشرات على وجود خطر قد يهدد سلامة الملاحة، يتعين على قادة السفن اتخاذ إجراءات تفادي الخطر فورًا، وإبلاغ خدمة حركة السفن، أو محطة الاتصالات اللاسلكية الساحلية، أو أقرب مدير للميناء، أو الجهات المختصة.

وأوضح المسئول أن خدمات العبارات على خط (ميراك-باكوهيني) في الاتجاهين لا تزال تعمل بصورة طبيعية، مع استمرار إعطاء الأولوية لسلامة الملاحة ورفع مستوى اليقظة.

وشدد قائلًا: "في المقابل، تظل الملاحة محظورة ضمن نطاق ثلاثة كيلومترات من الفوهة النشطة، ما دام مستوى التأهب الثالث ساريًا".