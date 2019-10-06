برشلونة يخشى انتفاضة إشبيلية في «كامب نو»

غيابات كثيرة في صفوف البارسا بسبب الإصابة.. وسواريز يسعى لتحقيق رقما جديدا مع برشلونة

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره إشبيلية في التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على استاد كامب نو في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من فوزًا صعبًا على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الانتصار يدخل برشلونة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويًا مع بوروسيا دورتموند المتصدر بفارق الأهداف، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي فى المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الأول، فبعد مرور 7 جولات استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في أربع مباريات، وتعادلوا في مباراة، وتلقوا هزيمتين.

كانت آخر مباريات إشبيلية في الدوري الإسباني أمام فريق ريال سوسيداد، وحققوا الفوز فى هذه المباراة بثلاثية مقابل هدفين، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، خلف متساويًا مع كلً من برشلونة، ريال سوسيداد، وخاض الفريق حتى الآن سبع مباريات في الليجا حقق الفوز أربع مباريات وتعادل في واحدة، وخسر لقاءين.

ويعاني برشلونة من غياب أكثر من لاعب قبل القمة ضد إشبيلية بداعي الإصابة هم صامويل أومتيتي، وأنسو فاتي، وجونيور فيربو للإصابة، بالإضافة للمدافع لينجليت بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب فالفيردي بتوديبو بجوار جيرارد بيكيه فى مركز قلب الدفاع، وفى الوسط دي يونج بوسكيتس، أرثر، وسيعتمد على الثلاثي المرعب ميسي وجريزمان وسواريز في خط الهجوم.

في المقابل، لا يوجد غيابات فى صفوف إشبيلية في اللقاء الهام بسبب الإصابة أو الإيقاف وستكون جميع العناصر جاهزة لخوض هذه المواجهة الصعبة.

ومن المقرر أن يبدأ جولين لوبيتيجي بنفس طريقته المعتادة منذ توليه المهمة، وسيواصل الاعتماد على فاسليك في حراسة المرمى، ودييجو كارلوس وجيوليس كوندي فى مركز قلب الدفاع، وأمامهم سيتواجد الثلاثي أوليفر توريس وفيرناندو فرانسيسكو، إيفر بانيجا، وسيقود الهجوم الثالث نوليتو، لوك دي يونج، لوكاس أوكامبوس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن المهاجم لويس سواريز، يستهدف الوصول إلى رابع الهدافين التاريخيين لفريق برشلونة، فى حال نجاحه تسجيل هدفين فى شباك فريق إشبيلية.

وأضافت الصحيفة أن ثنائية المهاجم الأوروجوايانى، فى مرمى إنتر ميلان الإيطالي، بدورى أبطال أوروبا، رفعت عدد أهدافه مع البارسا إلى 182 هدفا، على بعد هدفين من صاحب المركز الرابع جوسيب ساميتير، الذى يمتلك 184 هدفا.

ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة الهدافين التاريخيين لبرشلونة، برصيد 603 أهداف، ثم سيزار 232 هدفا ويحل كوبالا فى المركز الثالث برصيد 194 هدفا.

وسجل سواريز، صاحب الـ32 عاما، 5 أهداف هذا الموسم مع برشلونة فى جميع المسابقات، خلال 7 مباريات شارك فيها.