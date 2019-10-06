علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان وزارة الري وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، قائلَا: "إحنا مكناش رايحين المفاوضات واخدين معانا ساندويتشات، مكناش داخلين منبطحين".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، أن بيان الخارجية الإثيوبية قد أشار إلى تمسك الجانب المصري بموقفها من تشغيل السد، معقبًا: "وده الطرف الآخر في النزاع بيقولوا المصريين متشددين جدًا".

وأشار إلى أن الإدارة المصرية الحالية تعمل على حل هذه الأزمة، معقبًا: "الإدارة الموجودة حاليًا مسؤولة بشكل كامل وبتواجه وبتحل".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، قد صرح بأن مفاوضات سد النهضة "قد وصلت إلى طريق مسدود"؛ نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه جميع الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها.