شاكيري: لست راضيا عن وضعي في ليفربول

أبدى شيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول الإنجليزي عدم رضاه عن قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم، مؤكدًا على عدم وجود أي خلاف مع يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وبدأ اللاعب السويسري شاكيري في مباراة وحيدة مع الفريق كأساسي منذ يناير الماضي بالإضافة إلى ظهوره في 11 دقيقة لعبها كبديل هذا الموسم.

تحدث شاكيري إلى الصحافة السويسرية في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية وتعهد بمواصلة القتال من أجل حجز مقعدًا في تشكيل الليفر الأساسي، حيث يصر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على أنه غير نادمًا على الانضمام إلى صفوف ليفربول.

وأوضح شاكيري :" أنظر إلى نفسي بين القادة الكبار في غرفة ملابس الريدز، بالطبع أنا غير راضي عن عدم اللعب في الكثير من المباريات، ولكن من المنطق أن يورجن كلوب هو صاحب الرؤية الكاملة ولا يستطيع مناقشة دور كل لاعب شخصيًا فهذا طبيعي".

وأكمل شاكيري:"لدينا فريق كبير والعديد من الموهوبين، ويتعين على الجميع إنتظار الفرصة المناسبة، ليس لدي أي مشكلة مع المدرب، فهو يعلم أني مستعد جيدًا".

واختتم شاكيري حديثه:" لا أشعر بالندم على الإطلاق بالانتقال إلى ليفربول، فقد كنت في ستوك سيتي ثم انتقلت إلى الفريق الفائز بدوري أبطال اوروبا، وبصرف النظر عن أني أود فعلًا اللعب، فإني سعيد بالتواجد في ليفربول، لدي وضع معين في الفريق لأني أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق، وأعتقد أني أحد قادة الفريق".