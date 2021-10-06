ميركل تحذر من التسرع بتحميل روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار الطاقة

حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من اللجوء إلى تدابير خاطئة والتسرع بتحميل روسيا المسؤولية في ضوء الارتفاع القوي في أسعار الطاقة.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء عقب قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في سلوفينيا إنها تنصح بعدم البحث عن "حلول سهلة" في هذه القضية.

وأضافت ميركل:" السؤال هو: هل هناك طلبيات تم تقديمها ولم يتم توريدها من روسيا؟" مشيرة إلى أن الأمر ليس كذلك وفقا لأحدث معلوماتها " وهذا يعني أنه ليس هناك طلبيات قالت فيها روسيا: لن نورد لكم هذه، كما أننا لا نوردها أيضا عبر خط الأنابيب الأوكراني".

وتابعت ميركل أن روسيا لا يمكنها توريد الغاز إلا بناء على تعاقدات وقالت إن السؤال لهذا السبب هو:" هل تم طلب ما يكفي (من الغاز)؟ أم أن السعر المرتفع في الوقت الحالي ربما كان هو السبب في عدم طلب كمية كبيرة؟".

وطالبت ميركل بتحليل كل هذا في موعد أقصاه القمة الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل في 21 و22 من أكتوبر الحالي، وقالت إنه عندئذ سيتم العودة إلى الموضوع. وأكدت ميركل في الوقت نفسه على أن الفترة الأخيرة شهدت تعودا على "أسعار الغاز الضئيلة للغاية".

يذكر أن روسيا تنفي بشكل قاطع مسؤوليتها عن الارتفاع القوي في أسعار الغاز، ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله:" نحن نصر على أن روسيا لا تلعب أي دور فيما يحدث في مجمل السوق في أوروبا".

ونفى بيسكوف اتهامات الاتحاد الأوروبي لبلاده بالتلاعب بأسعار الغاز من أجل تسريع تشغيل خط نورد ستريم 2 المثير للجدل.