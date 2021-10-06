أمريكا وبريطانيا و10 دول أخرى تعتبر الانتخابات العراقية فرصة نحو الديمقراطية

اعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا و10 دول أخرى، الأربعاء، أن الانتخابات العراقية فرصة ليقرر العراقيون مستقبلهم على نحو ديمقراطي"، وفقا لبيان صادر عن تلك الدول.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية- وتلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه: "يرحبُ وزراء خارجية كلٌ من أستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد ووزير خارجية المملكة المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي، باستعدادات المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء الانتخابات في 10 أكتوبر الجاري. إن هذه الانتخابات المُبكرة هي فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلِهم على نحوٍ ديمقراطي".

وأوضح البيان "نحن ندرك أهمية هذه اللحظة في التاريخ العراقي. واستجابة لمطالب الشعب العراقي، تم حشد موارد كبيرة لدعم إجراء انتخابات حرة وعادلة".

واختتم البيان بأن "الشعب العراقي يملك الآن فرصةً لممارسة حقه الأساسي في التصويت. ونحن ندعم جهود الحكومة العراقية الرامية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وشاملة لجميع العراقيين بمن فيهم النساء والشباب، الذين طالما واجهوا العنف والترهيب في سعيهم للإصلاح. وبالمثل، فإننا ندعم جهود الحكومة العراقية لضمان مشاركة الأشخاص النازحين داخلياً بشكل آمن في الانتخابات. وندعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية".