البرازيل تحافظ على صدارتها للتصنيف العالمي للفيفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر سبتمبر الماضي، والذي شهد مواصلة احتلال المنتخب البرازيلي للصدارة.

وجاء المنتخب البرازيلي في المركز الأول بالتصنيف برصيد 1841.3 نقطة، ومن خلفه منتخبات بلجيكا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا.

وتبادل المنتخبان الإيطالي والإسباني المراكز في تصنيف الفيفا، إذ ارتفع الأتزوري إلى المركز السادس واللاروخا إلى السابع، فيما جاءت منتخبات هولندا والبرتغال والدنمارك وألمانيا في المراكز التالية.

وسجل المنتخب الأذربيجاني أفضل تقدم في التصنيف، بقفزته 5 مراكز دفعة واحدة، إذ وصلت إلى المركز 123، فيما كان المنتخب النرويجي صاحب أكبر تراجع، بتقهقره 6 مراكز دفعة واحدة، وبات الرقم 42 عالميًا.

ومن المنتظر، عدم حدوث تغييرات عديدة في تصنيف الشهر المقبل، في ظل عدم وجود أجندة دولية خلال شهر أكتوبر الجاري، فيما ستجري المنتخبات الوطنية مباريات ودية عديدة الشهر المقبل، قبل انطلاق منافسات كأس العالم 20 نوفمبر.

وأحرز المنتخب الوطني تقدمًا برصيد مركز واحد في تصنيف الفيفا، إذ وصل إلى المركز 39 عالميًا بعد أن احتل المركز 40 في التصنيف الأخير.

وتمكن رفاق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي من الحصول على 3,81 نقطة إضافية في التصنيف، ليكون الرصيد التراكمي 1486,44 نقطة.