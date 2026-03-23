فوز المرشح الاشتراكي إيمانويل جريجوار في انتخابات رئاسة بلدية باريس

فاز المرشح الاشتراكي إيمانويل جريجوار بانتخابات رئاسة بلدية باريس اليوم الأحد، خلفا لزميلته في الحزب آن هيدالجو في منصب عمدة العاصمة الفرنسية، فيما أظهرت نتائج الجولة النهائية للانتخابات البلدية مكاسب واضحة للتيارين المحافظ اليساري واليميني، وانتصارا كبيرا واحدا لليمين المتطرف في مدينة نيس على الريفييرا الفرنسية.

وتشكل الانتخابات اختبارا لتوازن القوى على الخريطة السياسية المحلية في فرنسا قبل أن يبدأ سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027 في التبلور. ولا تزال النتائج النهائية معلقة في المدن الكبرى، بما في ذلك باريس.

وزعم جريجوار فوزه بعد أن أظهرت التقديرات، المستندة إلى نتائج جزئية، تقدمه بفارق كبير على منافسته المحافظة رشيدة داتي، التي أقرت بالهزيمة.

وقال جريجوار: "الليلة هي انتصار لرؤية معينة لباريس: باريس نابضة بالحياة، باريس تقدمية"، قبل أن يتوجه عبر شوارع باريس إلى مقر بلدية المدينة على دراجة هوائية."

وعاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية في 1500 بلدية، بما فيها المدن الكبرى.