أنشيلوتي: إصابة كارفاخال خطيرة

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن إصابة لاعبه داني كارفاخال، خلال الفوز 2-0 على فياريال، مساء السبت، في الليجا.

قال أنشيلوتي:" يعاني داني كارفاخال من إصابة خطيرة في الركبة، نحن جميعا نشعر بالحزن".

وكان كارفاخال قد تعرض لإصابة قوية في الركبة، بعد التحام مع يريمي بينو لاعب فياريال، خلال الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وارتفع صوت كارفاخال بالصراخ، مما دفع لاعبي الميرنجي، للإشارة بضرورة تدخل الجهاز الطبي.

وخرج كارفاخال من ملعب المباراة محمولا على نقالة، وسط تصفيق الجماهير، بينما تبدو إصابته خطيرة، مع اشتباه في كونها بالرباط الصليبي.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الليجا، مقابل 17 نقطة في جعبة فياريال صاحب المركز الثالث.