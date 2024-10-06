الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد احتياط متأثرا بجراحه في معارك شمال غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد احتياط، متأثرا بجراحه في معارك شمال غزة في يونيو الماضي.

وبحسب فضائية «الجزيرة»، أشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة، خلال معارك اليوم في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في عملية مركبة شرق معسكر جباليا.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة شديدة الانفجار في دبابة إسرائيلية من نوع (ميركافا 4) حولها عدد من الجنود، واستهداف مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى قرب ستوديو سلطان شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة».