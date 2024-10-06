قوات إسرائيلية تطوق جباليا بعد ضربات جوية وقصف مدفعي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية برية جديدة في مدينة جباليا، شمالي قطاع غزة، وأوضح أن اللواءين المدرعين 401 و460 التابعين للفرقة 162 طوقا المنطقة، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكر الجيش أن القوات الإسرائيلية تعمل حالياً في جباليا، قائلاً إنه نفذ موجة من الضربات الجوية والقصف المدفعي، زاعماً استهداف عشرات المواقع التابعة لحركة "حماس"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الفرقة 162 انسحبت من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بعد 5 أشهر من بدء عملياتها هناك، قبل أن تسلم المدينة إلى شعبة غزة في الجيش الإسرائيلي.