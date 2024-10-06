مرموش رجل مباراة فرانكفورت وبايرن ميونخ بالدوري الألماني

حصل عمر مرموش مهاجم منتخبنا الوطني، على التقييم الأعلى في مباراة فريقه آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في الدوري الألماني «بوندسيلجا».

وقاد مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع بايرن ميونخ، بعدما سجل هدفين وصنع هدفا آخر، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الألماني «بوندسيلجا».

واختارت شبكة «هو سكورد» العالمية، عمر مرموش كأفضل لاعب في مباراة فرانكفورت وبايرن ميونخ، حيث منحته تقييم بلغ 9.1 من 10 درجات.

ويتصدر عمر مرموش ترتيب هدافي الدوري الألماني بـ 8 أهداف بعد مرور 6 جولات، بفارق 3 أهداف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.