الهارب الياباني التقليدي كوتو يتعانق مع العود العربي في أمسيات موسيقية بالقاهرة

أقامت سفارة اليابان بالقاهرة حفلات موسيقية ثقافية في مقر إقامة السفير الياباني أوكا هيروشي وفي دار الأوبرا المصرية.

وأقيمت الفعاليات بمناسبة زيارة يوكو نيشي، عازفة الهارب الياباني"الكوتو" المحترفة الشهيرة إلى مصر.

وقدمت نيشي عروضها في أماكن ومهرجانات مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القصر الإمبراطوري في اليابان، ومنتدى دافوس في سويسرا، وقاعة كارنيجي في نيويورك.

وأقيم الحفل تحت عنوان "في أمسية موسيقية تقليدية: ألحان بلدين - مزيج متناغم من الموسيقى اليابانية والمصرية"، حيث عزف الهارب الياباني التقليدي "كوتو" والعود العربي مع الآلات الموسيقية الأخرى، في مزيج رائع يعكس الأصالة الفنية للبلدين.

وقد شارك من العازفين المصريين عازف العود المحترف الأستاذ ماريو سعيد، عازف آلة العود ونظريات الموسيقى في بيت العود العربي، والدكتورة صفاء الجندي عازفة الفلوت الرئيسية بأوركسترا القاهرة السيمفوني وأستاذة الفلوت المساعدة بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، والدكتورة أميرة حامد عازفة الهارب الرئيسية بأوركسترا القاهرة السيمفوني وأستاذة الهارب المساعدة بمعهد الكونسرفتوار.

وبالإضافة إلى العزف المنفرد للكوتو والعود، شاركت نيشي في عزف مشترك مع الموسيقيين المصريين.

وبعد أن عزف الكوتو والفلوت مقطوعة يابانية شهيرة، تم عزف مقطوعة مصرية شهيرة علي مقام حجاز باستخدام الكوتو والهارب، فيما تفاعل الحضور بحماس وسعادة مع عزف مقطوعة عربية تسمى الأراجوز من تأليف المايسترو محمد سعد باشا، باشتراك جميع العازفين.

جدير بالذكر أن نيشي قدمت أيضاً حفلاً موسيقياً لآلة الكوتو اليابانية في القاعة الصغيرة بدار الأوبرا في ليلة الثالث من أكتوبر بمشاركة ماريو سعيد. كما عزف على المسرح سبعة عازفين كوتو من اليابان، بما في ذلك عازفتي الكوتو اليابانيتين الشابتين المحترفتين يميكا إيهارا و أمي كوماتسو. وقد عزفوا الأغاني اليابانية التقليدية والمعاصرة، كما برع العازفين اليابانيين في عزف مقدمة رائعة محمد عبد الوهاب انت عمري والتي ظهرت بصورة مميزة باستخدام الهارب الياباني.

أيضاً عزفت نيشي و ماريو سعيد مقطوعة لونجا رياض في تناغم جميل للغاية مع آلة الكوتو والعود.

وقد أطربت الموسيقى من البلدين الجمهور بأكمله في كلتا الليلتين، والذي تفاعل مع العازفين بحماس وسعادة.