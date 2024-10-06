إسرائيل تواصل غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت

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واصلت إسرائيل غاراتها الجوية التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقت قصير من إصدار أوامر إخلاء للسكان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الهجمات التي وقعت في وقت متأخر من ليل السبت استهدفت منطقة العديسة في الجنوب الشرقي، في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن هناك اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية إن إسرائيل شنت أكثر من خمس غارات استهدفت جنوب بيروت، أربع منها "عنيفة جدا".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات (العمروسية) وسيارات الاسعاف تهرع إلى المكان".