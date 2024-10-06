أحد أبطال حرب أكتوبر: إسرائيل لن تستطيع مواجهة مصر لعلمها بقوة جيشنا

قال اللواء طيار أحمد المنصوري أحد أبطال حرب السادس من أكتوبر، إن الجيش المصري هو الوحيد المنظم بالسلاح والأفراد والتدريب على أعلى مستوى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الأحد، أن إسرائيل تخشى الجيش المصري بصورة كبيرة للغاية، معقبًا: «دولة الاحتلال لن تستطيع أن تواجه مصر، لأنها تعلم قوة الجيش المصري».

وأشار إلى أن مصر في حرب أكتوبر كانت تحارب دولة الاحتلال رغم دعمها من الولايات المتحدة، لكن مصر استطاعت تحقيق النصر.

ولفت إلى أن مصر تمتلك قيادة رشيدة قادرة على تفعيل الإجراءات في الوقت المناسب، وعلى الشعب المصري أن يطمئن.

وشدد على أن الطائرة الفانتوم الإسرائيلية في حرب السادس من أكتوبر أقوى من طائرة الميج التي كانت ملك للجيش المصري 3 مرات، لكن من خلال التدريب استطاعت القوات الجوية المصرية أن تحقق النصر على القوات الإسرائيلية.