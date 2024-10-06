قال المخرج محمد فاضل، إن نصر أكتوبر يمثل شيئًا عظيمًا في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر لها خصوصية مقارنة بالحروب التي جرت في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «ON»، اليوم الأحد، أن خصوصية حرب أكتوبر تتمثل في مشاركة جميع طوائف الشعب مع الجيش المصري في تلك المعركة الكبيرة.

ولفت إلى أن «التحضيرات للحرب بدأت يوم 11 يوليو 1967»، مضيفًا: «من وقتها الشعب المصري شارك بكل طوائفه، وأعيد بناء الجيش المصري بسرعة كبيرة».

واستشهد بخوض الجيش معركة راس العش في أقل من شهر، ثم ضرب المدمرة إيلات بعدها بأشهر قليلة، مثمنًا قدرة القوات البحرية على رصد المدمرة وضرب الصواريخ من قوارب متحركة تمكنت من إصابة هدفها.

واعتبر أن الجيش المصري لم ينهزم في حرب 67، معقبًا: «الجيش المصري منهزمش، اللي يعمل ده معناه إن الجش سليم والقوات تتدرب، كلمة نكسة أفضل، مهياش هزيمة إطلاقا وإلا مكناش عملنا ده كله».

وشدد على الدور المهم للفن في الفترة من عام 1967 إلى 1973، قائلًا إن قوافل الثقافة الجماهيرية كانت تزور كل أسبوع قصور الثقافة بمختلف المحافظات، لعقد ندوة سينمائية بأفلام ذات قيمة.