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حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 139 ألف شهيد وجريح

هديل هلال
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 11:54 ص

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ366 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 45 شهيدًا، و256 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة ما وصل للمستشفيات؛ نتيجة استهداف الاحتلال للنازحين في مدرسة ابن رشد ومسجد شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، فجر اليوم، إلى 26 شهيدًا وعشرات الإصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و870 شهيدًا و97 ألفًا و166 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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