وزير الدفاع الألماني يتوقع تدريب 100 ألف جندي احتياطي إضافي بحلول 2030

يتوقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن تتمكن ألمانيا خلال السنوات المقبلة من تحقيق هدفها بتدريب 100 ألف جندي احتياطي إضافي في صفوف الجيش الألماني.

وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدونة "تيبول. توداي" الصوتية: "نقوم حاليا بتوسيع إمكانات الإقامة والقدرات التدريبية بحيث نتمكن بحلول عامي 2029 و2030 – وهو الإطار الزمني الذي نتحدث عنه – من تدريب 100 ألف جندي احتياطي إضافي كأفراد في الخدمة العسكرية".

وأضاف بيستوريوس، أنه يتوقع أن تستقطب الإجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد للخدمة العسكرية ما يكفي من المتقدمين والمتقدمات عبر زيادة جاذبية الخدمة، وقال: "لكن من الضروري أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الموعد المحدد في الأول من يناير المقبل".

وكان من المقرر أن يبدأ البرلمان الألماني (بوندستاج) مناقشاته الأولى حول قانون الخدمة العسكرية الجديد يوم الخميس المقبل، إلا أن المتحدثين باسم الكتلتين البرلمانيتين للحكومة الائتلافية أوضحا أول أمس السبت أن المناقشات ستُرجأ إلى الأسبوع المقبل. وعلّق بيستوريوس على ذلك قائلا: "أنا الآن أكثر ارتياحا، فالأمر لا يتعلق بتأخير لأسابيع، بل بأسبوع واحد فقط".

وفي سياق متصل، أكد بيستوريوس أن ألمانيا لا تزال في حالة سلام، رغم التهديدات الروسية، وذلك على عكس ما صرح به المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقال بيستوريوس: "نحن في حالة سلام، لكنها حالة مضطربة بسبب هجمات هجينة يومية بمختلف أشكالها"، مضيفا أن هذه فترة لا يمكن العيش فيها في هدوء تام.

وكان ميرتس قال الأسبوع الماضي خلال فعالية من تنظيم صحيفة "راينيشه بوست" في مدينة دوسلدورف: "أريد أن أقولها بجملة قد تبدو صادمة للوهلة الأولى، لكنني أعنيها كما أقولها: نحن لسنا في حرب، ولكننا أيضا لم نعد في سلام".