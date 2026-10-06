جوتيريش يدين هجمات الحوثيين ويحذر من تداعيات تصعيد القتال في اليمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن بالغ القلق إزاء تصاعد القتال في اليمن، وأدان هجمات الحوثيين، حسبما قال متحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الإثنين.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم جوتيريش: "يرغب الأمين العام في أن تعمل الأطراف على خفض حدة التوتر، ولا يزال يرغب في ذلك".

وأضاف المتحدث أن جوتيريش لا يعتقد أن المزيد من عسكرة الصراع، بما في ذلك تدخل قوى خارجية، سيكون مفيدا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 180 ألف شخص نزحوا منذ الأول من أغسطس/آب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون دعم الاستجابة الإنسانية حيثما تسمح الظروف، في ظل تسبب تصاعد الأعمال القتالية في سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.