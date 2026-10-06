محافظ بنى سويف يضع إكليلا من الزهور على النُصب التذكاري للشهداء احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة 1973، حرص اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، على وضع إكليلا من الزهور على النُصب التذكاري للشهداء بحديقة الشلال بمدينة بني سويف؛ احتفالا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء عماد بركات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف.

بدأت المراسم بالاصطفاف وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الأبرار من شهداء الوطن من أبناء مصر المخلصين، أعقبها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية، ووسط ترديد الأغاني الوطنية ورفع الأعلام ابتهاجا بمرور 53 عاما على تلك المناسبة، وذلك في حضور كامل علي غطاس، السكرتير العام، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد من النواب أعضاء البرلمان، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجالس القومية المتخصصة والإعلاميين.

وتوجه المحافظ بالتهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة بذكرى نصر معركة السادس من أكتوبر، التي كانت وما زالت مصدر فخر واعتزاز لكل مصري وعربي ورمزا خالدا وتجسيدا لقيم التضحية والولاء والإيثار، ودليلا على قدرة أبناء الوطن على تجاوز المحن وقهر الصعاب، بفضل توحدهم واصطفافهم الوطني خلف قيادتهم ووطنهم.

وأثناء تفقده لجدارية الشهداء بالنصب التذكاري، حرص المحافظ على قراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وتوجه برسالة إعزاز وامتنان لأرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة الباسلة الذين وهبوا أنفسهم وجادوا وما زالوا يجودون بكل غالي ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مجددا العهد على مواصلة العمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

وحرص محافظ بني سويف على تكريم عدد من الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، تقديرا وامتنانا لما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، حيث أكد محافظ بني سويف أن نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأيقونة للعطاء والإيثار.

وصافح المحافظ أبطال أكتوبر وحرص على التقاط صورة جماعية معهم، حيث ضمت قائمة المكرمين كل من: "قرني عويس أبوالليل، عبدالرازق كامل علي، عاشور محمد درويش، كمال فتحي حجاج، حسين يوسف أحمد، فايز يوسف حنين، أسعد نصيف غالي، محمد عصمت حنفي، الحسيني صابر متولي، سعيد محمود محمد".

وعلى هامش المراسم، شاهد محافظ بني سويف ومرافقوه من القيادات، مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التي قدمتها مديرية التربية والتعليم، وشملت تقديم أغاني وأناشيد وطنية، أداها طلاب مدارس "الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية المتميزة لغات، الأقباط الإعدادية، مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة الشهيد محمد عصام سرور الإعدادية بنات".

وعقب انتهاء الفقرة الفنية، توجه المحافظ إلى التلاميذ والطلبة الذين شاركوا في أداء الفقرات الفنية، وتبادل معهم أطراف الحديث حول معركة العبور وتحرير سيناء، والتضحيات التي جاد بها أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وما بذلوه في سبيل استعادة أرضنا من العدو الغاصب.