 رسميا.. تشافي يتولى تدريب برشلونة حتى عام 2024 - بوابة الشروق
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رسميا.. تشافي يتولى تدريب برشلونة حتى عام 2024

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 4:52 ص | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 4:52 ص

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي، في الساعات الأولى من يوم السبت السادس من نوفمبر، عبر موقعه التعاقد مع تشافي هيرنانديز لتولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

ووقع برشلونة عقدا مع تشافي حتى 2024، حيث يستكمل الحالي بالإضافة إلى موسمين آخرين.

ومن المتوقع أن يصل إلى برشلونة الأحد، وأن يتم تقديمه يوم الاثنين 8 نوفمبر كمدرب جديد للنادي الكتالوني.

ويعد تشافي أسطورة برشلونة التاريخية حيث لعب 767 مباراة حقق خلالهم 25 لقبا.

وقضى تشافي داخل جدران برشلونة 17 عاما (1998 إلى 2015) في مسيرة تاريخية حفرت في أذهان ومحبي النادي الكتالوني.


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