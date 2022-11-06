سوناك يعلن عطلة إضافية للبنوك بمناسبة تتويج الملك تشارلز مايو المقبل

أعلنت الحكومة البريطانية عن عطلة إضافية بالبنوك في مايو من العام المقبل بمناسبة تتويج الملك تشارلز.



وقالت الحكومة في داونينج ستريت إن العطلة ستصادف يوم الاثنين، 8 مايو، في أعقاب التتويج في كنيسة وستمنستر يوم السبت، 6 مايو، وستشمل جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.



وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه - كما حدث عند تتويج الملكة إليزابيث في عام 1953- فإنه سيكون فرصة للعائلات والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد للالتقاء معا من أجل الاحتفال.



وقال سوناك: "إن تتويج العاهل الجديد لحظة فريدة لبلدنا. وتقديرا لهذه المناسبة التاريخية، يسعدني أن أعلن عن عطلة مصرفية إضافية للمملكة المتحدة بأكملها العام المقبل".



وتابع "أتطلع إلى رؤية الناس يجتمعون للاحتفال وتقديم الاحترام للملك تشارلز الثالث من خلال المشاركة في الأحداث المحلية والوطنية في جميع أنحاء البلاد تكريما له".



وقال مستشار دوقية لانكستر، أوليفر دودن، إن التتويج "يجمع بين الإجلال والوقار ولكنه احتفالي أيضا".