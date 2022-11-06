استعادة الطاقة الخارجية بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت، إنه تم استعادة الطاقة الخارجية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا في جنوبي أوكرانيا.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن خطين تضررا بعد قصف المنطقة، مما أجبر الموقع على استخدام مولدات ديزل للطوارئ لمدة يومين.

وفقدت المحطة الطاقة الخارجية عدة مرات خلال الصراع الحالي في أوكرانيا. وبالرغم من أنها لا تعمل حاليا، إلا أن المنشأة لا تزال بحاجة إلى الكهرباء لتبريد المواد الأساسية ومنع وقوع حادث نووي.

وقال جروسي:"إن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر يظهر بوضوح خطورة وضع السلامة والأمن النووي الذي تواجهه محطة الطاقة النووية الكبيرة".

وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إقامة منطقة آمنة حول المحطة لتقليل مخاطر وقوع حادث نووي.

وأضاف جروسي "لا يمكننا تحمل خسارة المزيد من الوقت. يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان".