زيلينسكي: طهران تكذب حتى مع اعترافها بتقديم طائرات مسيرة لروسيا

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بعد اعتراف القيادة الإيرانية بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار مقاتلة، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طهران بـ "الكذب".

وقال الرئيس في رسالته اليومية بالفيديو اليوم السبت: "حتى مع الاعتراف يكذبون".

وبرر زيلينسكي اتهاماته بأن عدد الطائرات المقاتلة الإيرانية بدون طيار التي أسقطها سلاح الدفاع الجوي الأوكراني يتجاوز عدد الطائرات المسيرة "القليلة" التي ذكرتها إيران.

وأضاف زيلينسكي: "وكلما كذبت طهران، زادت مراجعة المجتمع الدولي لهذا التعاون الإرهابي بين الأنظمة في روسيا وإيران".

واعترفت إيران لأول مرة اليوم السبت بتزويد روسيا بطائرات مسيرة .

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) بأن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قال إن بلاده زودت روسيا بعدد محدود من الطائرات بدون طيار قبل الحرب في أوكرانيا.

لكن كبير الدبلوماسيين الإيرانيين نفي تسليم مزيد من الأسلحة بعد بداية حرب العدوان الروسية وتوفير الصواريخ.

وفقا للجيش الأوكراني، فقد أسقطت مئات الطائرات الإيرانية بدون طيار من طراز (شاهد – 136 المتفجرة ).

وقال زيلينسكي: "تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار من طراز شاهد أمس وحده".

وتشتبه القيادة العسكرية الأوكرانية في أن روسيا طلبت 2400 طائرة بدون طيار من هذا النوع.

وأشار زيلينسكي إلى أن القيادة العسكرية في كييف راجعت وضع الدفاع الحالي ضد "إرهاب الصواريخ والطائرات بدون طيار" الروسي، وقال إنه في حين أن عدد الصواريخ التي أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية آخذ في الازدياد، إلا أنه "لا يزال هناك الكثير للقيام به".

وانتظارا لأعداد أكبر من الدبابات والعربات المدرعة والمدفعية، تواجه أوكرانيا أيضا عدة "أسابيع حاسمة"، وفقا لزيلينسكي.

لكن أوكرانيا تتوقع "أخبارا سارة" بشأن هذه النقطة في غضون أسابيع قليلة، حسبما قال الرئيس الأوكراني، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم تُحدث الساعات الماضية تغييرا يذكر على الجبهات التى تشهد قتالا عنيفا . وقال زيلينسكي إنه حلل الوضع على جبهتي الحرب والطاقة مع هيئة أركان قيادة القوات المسلحة.

وأضاف: "نحن نعرف ما يخطط له العدو، سنرد عليه وسنواصل تحرير بلدنا".