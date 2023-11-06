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يعقد مجلس الأمن الدولي مرة أخرى اجتماعا مغلقا في نيويورك اليوم الإثنين، بشأن الحرب في قطاع غزة التي دخلت يومها الحادي والثلاثين.

وقالت مصادر دبلوماسية، إنه تم تحديد موعد الاجتماع الطارئ بناء على طلب من الإمارات العربية المتحدة والصين، وإن الاجتماع سيكون مغلقا.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش).

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإدلاء ببيان آخر حول القتال الدائر هناك قبل الاجتماع.

يشار إلى أن مجلس الأمن المنقسم بشدة بحث الحرب الدائرة بين دولة الاحتلال وحماس عدة مرات، بيد أنه لم يتفق بعد على موقف مشترك.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة تاس الروسية للأنباء إن "الإمارات والصين طلبتا عقد اجتماع اليوم الإثنين.

وسيبحث مجلس الأمن بشكل خاص قصف قوات الاحتلال على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، واستهداف قافلة من سيارات الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء المركزي.

وكان المجلس قد عجز الشهر الماضي عن تبني أي من أربعة مشاريع قرارات بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويعد الأعضاء العشرة غير الدائمين بمجلس الأمن، حاليا وثيقة خاصة بهم، من المتوقع أن تتضمن بنودا من مشاريع القرارات السابقة.