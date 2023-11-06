العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية عاجلة في غزة

قال عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، في منشور على منصة "إكس" إن أفرادا من سلاح الجو الأردني تمكنوا من إنزال مساعدات طبية عاجلة في منتصف الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وذكر ملك الأردن في صفحته "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وصرح مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه وبتوجيهات ملكية، قامت ⁧‫طائرة‬⁩ تابعة لسلاح الجو الأردني بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني ⁧‫الأردني‬⁩ غزة /76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. ‏وأوضح الجيش في بيانه أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود الأردن بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة. وشددت القوات المسلحة الأردنية على أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة أهالي القطاع.