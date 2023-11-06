أبو عبيدة: تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة

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أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، عدة بيانات متتالية بخصوص تصديها لمحاولات التوغل البري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح «أبو عبيدة» المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بأن المقاومين تمكّنوا من تدمير 27 آلية عسكرية لجيش الاحتلال خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.

وأضاف في بيان، أن المقاومين يدكون القوات المتوغلة بقذائف الهاون والتحموا في اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال.

وفي بيان منفصل، أفادت كتائب القسام، بأن عناصرها يدكّون قوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

وأضافت أن عناصرها تمكنوا من تدمير دبابة سادسة بقذيفة الياسين 105 واستهدفوا قوة خاصة من جيش الاحتلال، متحصنة في مبنى بقذيفتي TBG.

فيما قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن عناصرها استهدفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال غربي موقع إيرز بقذائف الهاون.

وأكدت أن عناصرها قصفت قوة مشاة في منطقة السموني وأخرى في منطقة المقوسي بمدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

وفيما تتصدى المقاومة الفلسطينية لمحاولة جيش الاحتلال التوغل بريا في القطاع، تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.