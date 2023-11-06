 السعودية:استمرار الخفض التطوعي للنفط البالغ مليون برميل يومياً خلال ديسمبر - بوابة الشروق
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السعودية:استمرار الخفض التطوعي للنفط البالغ مليون برميل يومياً خلال ديسمبر

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 8:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 8:43 ص

أعلنت المملكة العربية السعودية، المنتج الأول للنفط في العالم، اليوم الأحد أنها مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو العام الجاري، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا.

وأوضح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة - حسب بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السعودية(واس)- "أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج".
وأوضح المصدر" أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام "2024.
وأكد المصدر" أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".


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