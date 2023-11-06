الأونروا: نفاد المساعدات الغذائية داخل مراكز الإيواء خلال 5 أيام على الأكثر

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن توصيف الوكالة الأوضاع داخل قطاع غزة بالكارثية؛ يؤكد حجم الهول والمعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الإثنين، إلى استشهاد 88 موظفا بالوكالة إلى الآن منذ بدء العدوان بمعدل 3 أفراد يوميا، منوها إلى نزوح 716 ألف مواطن من سكان القطاع للإقامة بمراكز الإيواء التابعة للوكالة والبالغ عددها نحو 149 مدرسة.

ولفت إلى نزوح نحو 1.5 مليون مواطن داخل قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية والمنازل، مشيرا في الوقت ذاته إلى تعرض 50 مدرسة تابعة للأونروا للاستهداف من جانب طائرات الاحتلال.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية التي وصلت القطاع حتى الآن لا يمكنها تلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو أكثر من 716 ألف مواطن يوميا، محذرا من نفاد المساعدات الغذائية داخل مراكز الإيواء خلال 5 أيام على الأكثر.