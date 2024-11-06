العين الإماراتي يعلن إقالة كريسبو

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء، إقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو من تدريب الفريق رسميا.

قال نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" توصل مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم اليوم إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو وطاقمه الفني يتضمن إنهاء العلاقة التعاقدية".

أضاف:" وتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر للجهاز الفني على احترافية العمل وجهودهم مع الفريق منذ توليهم المهمة والمساهمة في تحقيق الإنجاز الأسيوي، إلا أن النتائج في الفترة الأخيرة لم تكن على قدر الطموح، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم".

أتم العين بيانه:" ويؤكد مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب القادم خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية".

وكان العين الإماراتي بقيادة هيرنان كريسبو قد خسر من الأهلي في ربع نهائي بطولة الإنتر كونتيننتال بثلاثية دون رد، كما تلقى خسارة قاسية أمام النصر السعودي بخماسية مقابل هدف في دوري أبطال النخبة الآسيوية.