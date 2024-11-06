حققت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، انتصارا في ولاية نيويورك؛ وضمن أصوات 28 مندوبًا من المجمع الانتخابي.



ودائما ما تصوت نيويورك للديمقراطيين؛ رغم كونها الولاية الأم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.





وعلى مدار المرات الثلاث التي ترشح فيهم ترامب للانتخابات الرئاسية (أمام هيلاري كلينتون – أمام بايدن – أمام كامالا هاريس)؛ خسر أصوات ولاية نيويورك.



تعد حصيلة الأصوات الانتخابية في نيويورك رابع أعلى أصوات في المجمع الانتخابي، بعد كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، لكنها أقل بصوت واحد مما كانت عليه قبل أربع سنوات بسبب التحولات السكانية.

ورغم ذلك يظل التقدم من نصيب ترامب، الذي حقق -حتى اللحظة- 178 صوتًا في المجمع الانتخابي؛ مقابل 99 صوتًا لـ كامالا هاريس.