هاريس تحصد أحد أصوات ولاية نبراسكا الجمهورية في المجمع الانتخابي

حصلت المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس على أحد أصوات ولاية نبراسكا الانتخابية، فيما حصل منافسها الجمهوري دونالد ترامب على الأصوات الـ4 المتبقية للولاية، بحسب قناة الشرق السعودية.

ولا تمنح نبراسكا أصواتها في المجمع الانتخابي بنظام الفائز يحصد الكل، وتقسم نبراسكا أصواتها الـ5 بالمجمع الانتخابي على النحو التالي: صوتان للفائز بأغلبية أصوات الناخبين في الولاية، وتمنح الـ3 أصوات الأخرى على أساس الفائز في مقاطعات نبراسكا الـ3 في مجلس النواب.

وينتظر أن تحصل هاريس على صوت مقاطعة أوماها التي باتت تعرف بالنقطة الزرقاء في الولاية.