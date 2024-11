أزرق أم أحمر؟ ناطحة سحاب إمباير ستيت ستضيء بلون الحزب الفائز في الانتخابات الأمريكية

أعلنت ناطحة سحاب مانهاتن "إمباير ستيت"؛ توجهها لإضاءة المبنى بالكامل بلون الحزب الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية؛ فإذا فازت كامالا هاريس يضيء المبنى بالأزرق؛ وإذا فاز ترامب أضاء بالأحمر.

وذكرت إدارة الناطحة في الحساب الرسمي عبى موقع إكس، أن المبنى سيضيء لمدة 5 دقائق؛ بلون الحزب الفائز في أي ولاية من الولايات المتأرجحة؛ وبعد الحسم ستكون الأمسية بالكامل من نصيب لون الحزب الفائز.

وناطحة سحاب مانهاتن المعروفة بـ"إمباير ستيت"؛ بنيت في مدة قياسية تبلغ 14 شهراً فقط خلال فترة الكساد الكبير وكانت أطول مبنى في العالم عندما اكتمل عام 1931 حتى تم الانتهاء من مركز التجارة العالمي في عام 1972.

وتتكون من 103 طوابق؛ وطولها 381 مترًا.

ويترقب العالم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؛ بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ونظيرها الديمقراطي الرئيس السابق دونالد ترامب؛ وتتجه الأنظار صوب 7 ولايات متأرجحة أساسية في تحديد نتيجة السباق الرئاسي.

تشمل هذه الولايات الرئيسية بنسلفانيا (19 صوتا انتخابيا)، وكارولينا الشمالية (16)، وجورجيا (16)، وميشيغان (15)، وأريزونا (11)، وويسكونسن (10)، ونيفادا (6)، بإجمالي 93 صوتا للهيئة الانتخابية.

يحتاج المرشح إلى 270 صوتا على الأقل من أصل 538 صوتا انتخابيا للفوز في الانتخابات.

سينتهي الاقتراع في هذه الولايات بين الساعة 19:00 و22:00 بالتوقيت الشرقي (من 00:00 إلى 03:00 بتوقيت غرينتش).

