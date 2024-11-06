السوداني: العراق يتطلع لأن تكون المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون مع أمريكا في مجالات متعددة

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هنأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دونالد ترامب بمناسبة فوزه بالرئاسة الأمريكية.

وقال رئيس الحكومة العراقية في منشور على منصة إكس "نهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس والشعب الأمريكي بنجاح العملية الانتخابية".

وأضاف"نؤكد إلتزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأكد السوداني أن العراق"يتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين".