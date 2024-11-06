إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق سفاجا- الغردقة بالبحر الأحمر

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم بين سيارتي ملاكي على طريق سفاجا- الغردقة جنوب البحر الأحمر.

وكان اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بمنطقة سوما باي بطريق سفاجا الغردقة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة سائحين يحملان الجنسية التايلاندية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى إصابة كل من "هاني.ع، 41 سنة"، و"عادل.م، 36 سنة"، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقى العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وبيان سبب وقوع الحادث.