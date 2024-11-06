إيران تعرب عن عدم مبالاتها بفوز ترامب

أعربت الحكومة الإيرانية، عن عدم مبالاتها بفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن انتخاب رئيس الولايات المتحدة ليس له علاقة بنا، السياسات العامة لأمريكا وإيران سياسات ثابتة، بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وأضافت: "التدابير اللازمة تم التخطيط لها مسبقًا. لن يكون هناك تغيير في معيشة الناس، ولا فرق كبير في من سيكون الرئيس في أمريكا"، بحسب وكالة أنباء تسنيم.

ولم يعلق كبار الساسة الإيرانيين في البداية على انتخاب ترامب، ولم يعد هناك علاقات دبلوماسية مباشرة بين البلدين.

وكان لفترة رئاسة ترامب السابقة أثرا كبيرا على إيران، حيث انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وفرضت عقوبات جديدة على طهران وصنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

غير أنه من الممكن أن يرسم ترامب مسارا جديدا.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أعرب عن أمله في إقامة علاقات أفضل مع الغرب عندما تولى المنصب.