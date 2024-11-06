تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال مركز إديسون ريسيرش، إن ترامب حصل على 55.4% من أصوات ولاية جورجيا الحاسمة مقابل 44% لهاريس بعد فرز 50% من الأصوات.

وأضاف أنه في ولاية نورث كارولينا الحاسمة، حصل ترامب على 45.9% وهاريس 52.6% بعد فرز 11% من الأصوات.

ورفع ترامب عدد أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 95 بعد فوزه بـ9 ولايات مقابل 35 لهاريس إثر فوزها في 5 ولايات، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأغلقت صناديق الاقتراع بعدد من الولايات الأمريكية، في سباق الانتخابات الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وتوجه ملايين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.